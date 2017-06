Lene Petecão diz que existem secretários de Marcus Viana que fazem “carinha feia” e “mimimi”

Luciano Tavares, da redação ac24horas 06/06/2017 10:55:02

Com tom irônico, a vereadora Lene Petecão (PSD) disse que há secretários municipais que fazem “carinha feia, biquinho” e reagem com “mimimi” principalmente ao tratar com parlamentares de oposição. Por outro lado, Lene elogiou o diretor-presidente da Emurb, Edson Viana, que telefonou para ela dando garantias de que irá atender as reivindicações dela e de seus colegas de parlamento.

Ainda em seu discurso, a vereadora lamentou a tentativa que houve nesta segunda-feira, 05, de barrar o acesso da imprensa à oitiva da CPI dos Transportes da Casa, o que acabou não ocorrendo depois que os jornalistas presentes entraram no plenário da Câmara e pressionaram para que a Comissão liberasse a cobertura da oitiva.