Governo do Acre cria reserva ambiental provisória entre as cidades de Feijó e M. Urbano

Da redação ac24horas 06/06/2017 08:10:34

O governo do Estado publicou nesta terça-feira (6) no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) o Decreto Nº 6.808, o qual cria a Unidade de Conservação Provisória – Floresta Estadual do Afluente do Complexo do Seringal Jurupari. Localizada entre Manoel Urbano e Feijó a nova unidade de preservação ambiental tem mais de 155 mil hectares.

O Decreto esclarece que as Unidades de Conservação Provisória são protegidas integralmente por até cinco anos, renováveis por igual período uma única vez, onde são realizados estudos científicos. Foi assegurada a permanência das populações tradicionais que habitam a área.

Entre as justificativas para a nova área de proteção, o governo justificou a necessidade de definir espaços a serem protegidos. Da mesma forma, foi levada em conta a proteção da quantidade e qualidade das águas.

A área total é de 155.120,0610 ha e os levantamentos fundiários foram realizados pele Instituto Terras do Acre (Iteracre). A Unidade de Conservação Provisória – Floresta Estadual do Afluente do Complexo do Seringal Jurupari é formada pela porção A1 (86,5 mil ha), localizada no Município de Feijó e; pela porção B1 (68,5 mil ha) situada no Município de Manoel Urbano.