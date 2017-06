Ex-vereador, médico George Pires é levado à delegacia após consulta suspeita

João Renato Jácome 06/06/2017 12:22:40

O médico George Pires, ex-vereador de Rio Branco, foi conduzido por uma guarnição da Polícia Militar à Delegacia de Bujari, nesta terça-feira, dia 06. O médico prestou depoimento após ser flagrado usando receituários do município durante atendimento em um consultório particular.

Segundo delegado Rafael Angelis, que interrogou Pires, num primeiro momento, nenhum crime foi percebido, contudo, há características de irregularidades de natureza administrativa. Mesmo assim, o caso será investigado para averiguar se existem outras práticas puníveis.

“Agora, continua sob investigação. Havia informação que ele usava as receitas da prefeitura, e foi analisado justamente isso. Mas ele esclarece que não recebeu nenhuma vantagem por conta desse atendimento”, explicou o delegado de polícia.

Após prestar depoimento, o médico não ficou preso, explicou ainda o delegado. Contudo, ele pode ser novamente convocado para resposta esclarecimentos à polícia.

O ac24horas tentou contato com a Prefeitura de Bujari, mas o telefone só dava ocupado até as 11h50min. Com o médico, a reportagem também não conseguiu contato. O espaço segue aberto para esclarecimentos.