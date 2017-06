Escolas de Rio Branco são alvo de bandidos; alunos e professores viram reféns

João Renato Jácome 06/06/2017 13:07:27

A criminalidade definitivamente chegou às escolas do Acre. Em menos de uma semana duas escolas foram invadidas por bandidos armados que, além de fazerem reféns alunos e professores, fogem levando celulares e computadores roubados nas salas de aula. As escolas Djalma Teles Galdino, no Tancredo Neves, e João Mariano da Silva, no Taquari, foram os alvos.

Segundo apurou ac24horas, criminosos entraram na escola armados e já foram fazendo ameaças e pedindo celulares e outros equipamentos eletrônicos que pudessem ser levados pelo grupo. Os bandidos passaram nas salas de aula fazendo uma espécie de arrastão. Em todo o momento da ação, eles fizeram professores e alunos de reféns.

Um professor da Escola Djalma Teles afirmou que a dupla pulou o muro da escola e entrou em uma das salas de aula. “A gente vai trabalhar e não tem segurança nenhuma. Saímos e não sabemos como vamos voltar. A situação é crítica. As pessoas entram e saem como querem da escola. Nem vigia ou porteiro dá jeito mais”, reclama.

Na Escola João Mariano, nenhum funcionário quis dar entrevista. Alunos também temem represálias dos criminosos do bairro Taquari que, segundo informado, está tomado por organizações criminosas. Uma moradora, que vai à escola diariamente, diz que o clima, pela noite, é de muita tensão. “A gente tem medo até de abrir a casa. Esses que entraram são daqui mesmo, e se a gente for falar, é perigoso morrer”, alega.

Em Nota, a Secretaria de Educação e Esporte (SEE) diz que “a segurança já foi acionada para reforçar o policiamento escolar” e que “as câmeras de vídeomonitoramento que foram roubadas serão reinstaladas”. Além disso, destacou que “providências já estão sendo tomadas para elucidar os fatos” ocorridos.