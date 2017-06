Empresário do ramo de transportes é morto a tiros na fronteira do Acre com a Bolívia

Da redação ac24horas 06/06/2017 00:11:34

Um empresário da cidade de Cobija, capital do estado de Pando/Bolívia, que faz divisa com o Acre, morreu próximo à ponte que liga os dois países, após ser atingido por vários tiros. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira,5, quando um homem que teria nacionalidade peruana e seria motorista de um caminhão, teria se aproximado do empresário Nelson Ramos Gutierrez e o executado.

Segundo informações do site O Alto Acre, Nelson seria empresário no ramo de transportes e possivelmente teria discutido com o motorista. O crime ocorreu a pouco metros da Aduana Boliviana, na Avenida Internacional, ao lado de um caminhão e a vítima não teria resistido aos disparos, mesmo após ser regatado e levado ao hospital da cidade.

O crime ainda está envolto de muito mistério, mas as autoridades bolivianas esperam elucidar o crime nas próximas horas. Inicialmente, se cogitava um latrocínio (assalto seguido de morte), mas foi descartado após algumas informações passadas por testemunhas.

Algumas imagens foram feitas por celulares e disponibilizadas em redes sociais, onde mostram a vítima no chão com marcas dos disparos pelo corpo. Após ser levado ao hospital e constatado sua morte, o corpo foi transferido ao necrotério para depois ser liberado aos familiares.

Com informações do site O Alto Acre