Eber repudia denuncia de mau uso de logotipo do Corpo de Bombeiros por academia

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 06/06/2017 12:07:21

O deputado estadual Eber Machado (PSDC) repudiou na manhã dessa terça-feira (6), a denúncia de mau uso do logotipo do Corpo de Bombeiros do Acre, que levou o Ministério Público do Acre (MPAC) a recomendar que a Academia Preparatória Especializada em Concursos Militares (Apeem), de Cruzeiro do Sul, retirar todos os símbolos oficiais de suas propagandas.

Para Eber Machado, antes de o comandante do Corpo de Bombeiros formalizar a denúncia, “ele deveria verificar o grande trabalho social que a academia faz em prol da população na preparação de jovens no Vale do Juruá, ocupando o espaço e o vazio na juventude, aonde o poder público não consegue chegar e oferecer uma preparação adequada para não perder os jovens para o mundo do crime”.

Segundo o parlamentar, “esse trabalho eles fazem sem ganhar. Um trabalho social que chega aonde o Estado não pode chegar. Até aula de reforço eles dão para as crianças. Eu quero repudiar e conclamar os deputados a pedir apoio para esse trabalho desenvolvido para o social do nosso Estado. Eu estarei aqui para apoiar esse trabalho. Eles estão abraçam uma causa que o estado não consegue”.