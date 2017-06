Irmão de Polanco é sequestrado e bandidos querem US$ 100 mil

Régis Paiva 06/06/2017 22:09:44

O deputado boliviano José “Rosheco” Polanco Ribeiro foi sequestrado nesta terça-feira (6) na cidade de Cobija, na fronteira com o Brasil. Os sequestradores estariam pedindo US$ 100 mil. Rosheco é irmão do ex-deputado e atualmente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE) Ronald Polanco.

Tão logo Ronald Polanco soube da notícia do sequestro do irmão, ele teria partido e já estaria na região para apoiar a família. Em sendo verdadeira a informação do valor do resgate, os sequestradores já teriam entrado em contato com a família.

Rosheco seria empresário do ramo rural e seria o proprietário de várias fazendas na cidade de cCobija e também teria residência na cidade de Brasiléia.

Segundo informações obtidas junto às polícias brasileiras, são várias equipes de empenhadas no apoio na fronteira. As polícias se encontram em atividade tanto no lado boliviano como no lado brasileiro.

Para a autoridade policial ouvida, os sequestros são um indicativo de aumento da pressão sobre outras formas de criminalidade, descapitalizando as quadrilhas com ação na região. Ele também acredita em uma forte reação do governo boliviano por se tratar de um deputado daquele país.

O assunto ainda está em apuração e maiores informações devem ser enviadas da fronteira nas próximas horas.