Deputada Jéssica Sales empenha R$ 3 milhões de emendas ao Orçamento 2017 para municípios acreanos

Da redação ac24horas 06/06/2017 23:09:13

A deputada Jéssica Sales (PMDB) comemorou nessa quarta-feira (7) que conseguiu empenhar R$ 3 milhões em emendas parlamentares de sua autoria ao Orçamento 2017. O recursos serão destinados às prefeituras para fortalecer o desenvolvimento e atender diversas demandas dos municípios acreanos.

Segundo a parlamentar, o município de Cruzeiro do Sul recebeu empenhos na ordem de R$ 1 milhão que atenderá a obra do Mercado Popular. A segunda maior cidade do Estado receberá ainda R$ 300 mil para Implantação de Sistema de abastecimento de Água na comunidade Olivença, na zona rural do município.

“A construção do Mercado Popular irá potencializar o comércio local e valorizar os comerciantes que muito tem para ofertar, porém não possuem estrutura adequada para expor suas mercadorias. Um espaço adequado para atender a população de Cruzeiro do Sul e municípios vizinhos”, destaca Jéssica Sales.

A deputada acredita que o Mercado Popular deverá aquecer o comércio de Cruzeiro do Sul, impulsionando a geração de emprego e melhorando a renda das pessoas que trabalham na informalidade e precisam de apoio do poder público para manter suas fontes de renda e sustento de suas famílias.

Jéssica Sales destaca ainda que o abastecimento de água tratada “traz um grande impacto positivo na saúde de uma população, melhorando de forma significativa a qualidade de vida das famílias. A comunidade de Olivença, próximo ao Porto do Governo poderá contar em breve, com água de qualidade em suas casas”.

Para Marechal Thaumaturgo foi assegurado e empenho de R$ 750 mil para construção de Prédio Público para apoio à administração municipal. O valor de R$ 1 milhão destinado à Sena Madureira será para de um Trator de Esteira, uma Retroescavadeira e um veículo tipo pick-up para prefeitura do município.

“O objetivo é dar suporte à administração municipais na manutenção e recuperação de ramais e mecanização de áreas rurais, fortalecendo o setor de produção agrícola. Sabemos da carência nesse setor, já que os produtores reclamam da falta de apoio para escoar a produção”, enfatiza Jéssica Sales.

A peemedebista acredita que a ajuda da bancada federal nesse momento é essencial para ajudar as prefeituras a superaram a crise econômica e continuarem no caminho do desenvolvimento, oferecendo o atendimento básico com qualidade aos moradores dos 22 municípios do Estado.