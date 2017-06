Após confirmação de contratos sem certidões, oposição quer denunciar Marcus no MPE

Luciano Tavares, da redação ac24horas 06/06/2017 11:37:20

A oposição ao petista Marcus Alexandre Viana na Câmara de Vereadores de Rio Branco não descarta a criação de um relatório extra sobre a CPI dos Transportes para entrega-lo ao Ministério Público Estadual.

No documento, os vereadores falam em denunciar o prefeito por crime de improbidade administrativa por ter permitido a renovação dos contratos com as empresas de ônibus sem as certidões negativas de débitos, fato que foi confirmado nesta segunda-feira, 05, por empresários durante oitiva na CPI dos Transportes Coletivos.

“Se for necessário apresentaremos uma denúncia de infringência ao edital e a Lei de Licitações, ou seja, crime de improbidade. Inicialmente pela falta da apresentação de documentação obrigatória para contratar com o poder público”, disse o líder da oposição na Casa, Roberto Duarte (PMDB).

O líder do prefeito na Câmara, Eduardo Farias, disse que o Roberto Duarte mostra inconstância em sua atuação ao “não concluir o que inicia”. Ele lembrou que foi o peemedebista que propôs a criação da CPI, mas agora age com abelha: “roda, roda e só faz cera”.

Para o comunista, a criação de um relatório paralelo desmoraliza a Comissão Parlamentar de Inquérito. “Nunca escondemos que não há problema. A base da renovação é o princípio da razoabilidade, do bem público”, afirmou Eduardo Farias ao comentar a renovação dos contratos com as empresas de ônibus que atualmente operam na capital do Acre.