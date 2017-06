Acusado de matar Policial Militar durante abordagem vai a júri popular nesta quarta, 7

Da redação ac24horas 06/06/2017 12:41:29

O jovem Kennedy Silva Magalhães, acusado de matar o policial militar Alexandro Aparecido dos Santos, em agosto do ano passado, durante abordagem realizada no Conjunto Novo Horizonte, em Rio Branco, será levado a julgamento nesta quarta-feira, dia 07, na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar da Comarca de Rio Branco, localizada no Fórum Criminal.

Em março, ao sentenciar sobre a audiência, o juiz Alesson Braz, titular do processo, analisou a denúncia e compreendeu “por bem pronunciar o denunciado para que o Tribunal competente constitucionalmente decida sobre o crime”. O magistrado não dará entrevista sobre o processo. A audiência deve iniciar as 7h30min.

Um dos pontos questionados pelos advogados de Kennedy é que a perícia solicitada pelo Ministério Público, nas imagens do vídeo que mostra toda a ação dos militares e do principal acusado, não revelou que a arma foi retirada do colete do CB Alexandro, ou seja, não prova que Kennedy foi quem atirou no militar.

Mesmo com a não comprovação na perícia, o Ministério Público do Acre (MP/AC) ofereceu denúncia apontando Kennedy como responsável por cometer o crime de homicídio qualificado, e pedindo inclusive pedindo o julgamento dele no Tribunal do Júri.

