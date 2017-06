“A CPI dos Transportes não vai acabar em pizza”, diz líder da oposição na Câmara da capital

Luciano Tavares, da redação ac24horas 06/06/2017 10:13:41

“A CPI, como muitos querem, não vai acabar em pizza”, disse o líder do PMDB na Câmara, vereador Roberto Duarte, do PMDB, na sessão desta terça-feira, 06, um dia após os representantes das empresas de ônibus da capital terem admitido, durante oitiva da CPI dos Transportes Públicos na Casa, que renovaram, em 2015, contrato com a prefeitura de Rio Branco sem as certidões de débito.

“O prefeito tem que ser responsabilizado. Está comprovado. Vamos encaminhar essas denúncias ao Ministério Público Estadual”, disse o peemedebista, proponente da CPI.

O líder do prefeito na Câmara de Vereadores, Eduardo Farias, refutou as afirmações de Duarte. Ele repetiu, como fez nesta segunda-feira, que o TAC, que é um Termo de Ajustamento de Conduta, criou um ambiente de segurança com o objetivo de evitar um caos social com a possível cassação da concessão das empresas e a consequente demissão em massa de vários trabalhadores.

A CPI dos Transportes é o tema central da sessão desta terça-feira.