“Vamos repetir o AC”, diz Filho sobre candidatura ao Senado e de Roseana ao Governo do MA

Da redação ac24horas 05/06/2017 10:01:25

O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, e sua irmã Roseana Sarney querem repetir no Maranhão a mesma dobradinha dos irmãos Jorge e Sebastião Viana ora com um no Senado e outro no Governo do Estado e vice-versa. Roseana pode ser pré-candidata a governadora do Maranhão e Sarney Filho lançou-se ao Senado.

Sarney Filho, que é deputado federal desde 1983, decidiu concorrer a uma cadeira no Senado. Para ele, não haverá descontentamento na classe política o fato de dois irmãos disputarem, por uma mesma chapa, os cargos majoritários, e lembrou que, além do Acre, no Paraná os irmãos Álvaro e Osmar Dias também já fizeram esse tipo de dobradinha. Com informações do blog Conversa Franca, de Aquiles Emir.