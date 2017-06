Câmara: taxistas e mototaxistas protestam em audiência pública sobre o Uber em Rio Branco

Luciano Tavares, da redação ac24horas 05/06/2017 10:37:58

Taxistas e mototaxistas viraram as costas em protesto enquanto o representante do Movimento Brasil Livre, Atos Santos, discursava a favor do Uber, na Câmara de Vereadores, na manhã desta segunda-feira, 05, durante a audiência pública sobre o uso do aplicativo em Rio Branco.

O evento reúne representantes dos sindicatos dos taxistas mototaxistas e defensores do Uber. “O Uber é um aplicativo de transporte privado que dá a legalidade ao cidadão de escolher o seu meio de locomoção. Qual serviço regulamentado pelo governo que é excelente?”, questionou o representante do MBL.

O Presidente da Federação Norte e Nordeste dos Taxistas e Mototaxistas, Pedro Mourão, disse que a entidade é contra o Uber porque até o momento o aplicativo não é regulamentado por lei no Brasil. “Seremos a favor quando for regulamentado por meio de lei”, disse.

Nenhum representante do Uber compareceu a audiência pública.