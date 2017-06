Secretaria abre seleção para contratação provisória de oito profissionais de nível superior

05/06/2017

A Secretaria de Estado de Gestão Administrativa abriu as inscrições para um Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado de oito profissionais de nível superior. O edital completo encontra-se desnível no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta segunda-feira (5). As vagas são para o PROCON/AC e para o Instituto Socioeducativo (ISE).

As inscrições ocorrerão no período de 05 a 16 de junho de 2017, a partir das 10 horas, por meio do formulário de inscrição disponível no endereço eletrônico www.sga.ac.gov.br

O Processo Seletivo será realizado em duas fases, sendo a primeira uma análise curricular, com (50 pontos) para a experiência profissional específica na área de seleção e a titulação.

A segunda fase será uma entrevista (50 pontos). Vão ser classificados na análise curricular cinco vezes o número de vagas dos cargos. A entrevista, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada em sessão pública

O concurso terá prazo de validade 02 anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. Os atos oficiais do Processo Seletivo Simplificado serão publicados no Diário Oficial do Estado do Acre, no endereço eletrônico www.diario.ac.gov.br.

Orientador Jurídico/Direito do Consumidor (2 vagas): Bacharel em Direito (Procon/AC); 40 horas semanais; R$ 3.000,00 (três mil reais).

Assistente Social (4): Diploma registrado no conselho de classe correspondente (ISE); 40 horas semanais; R$ 3.429,85

Psicólogo (2): Diploma registrado no classe correspondente; 40 horas semanais; R$ 3.429,85