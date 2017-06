Secretário Gemil Júnior entrega ambulâncias a hospitais no interior do Estado do Acre

João Renato Jácome 05/06/2017 11:03:33

Das 10 novas ambulâncias que chegaram ao Acre, duas já foram entregues pessoalmente pelo secretário de Saúde Gemil Júnior. Os atos ocorreram em Bujari e Acrelândia, duas das nove cidades interioranas contempladas com as novas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu).

A ação, uma das principais da gestão de Júnior à frente da Saúde do Acre, é resultado de uma articulação intensa entre o Governo do Estado e o Ministério da Saúde, algo que se desenrola desde 2016. O investimento margeia R$ 1,5 milhão e vai resolver demandas antes problemáticas, como o transporte de pacientes para Rio Branco.

“Esse é um trabalho acompanhado de perto pelo governador Tião Viana. Essas entregas são fruto de um trabalho árduo temos na secretaria. Graças a esse diálogo continuo com o Ministério da Saúde, estamos entregando um total de 10 ambulâncias, novas, para as nossas cidades. Começamos no Bujari e Acrelândia, mas já deixamos uma em Rio Branco”, comemora o gestor.

Segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), as ambulâncias contam com material de suporte básico, como rede de oxigênio, prancha longa para imobilização da coluna, colares cervicais, cilindros de oxigênio, material de parto, talas de imobilização de fraturas e material de consumo como medicações e ressuscitador manual e infantil.

“Algumas unidades, como essa de Acrelândia, realizam cerca de 2 mil atendimentos médicos ao mês. É extremamente necessário, eu digo que essencial, mantermos ambulâncias à disposição da população. Elas vão facilitar na hora de remover esses pacientes, mas em alguns casos, vão salvar vidas já no primeiro atendimento”, completa.