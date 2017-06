Representantes do Uber e da prefeitura não compareceram a audiência sobre o aplicativo

Luciano Tavares, da redação ac24horas 05/06/2017 12:39:03

A audiência pública na Câmara de Vereadores para debater o uso do Uber em Rio Branco não contou com as presenças de representantes da prefeitura da capital e tampouco do aplicativo. Foi o que lembrou o vereador Roberto Duarte Junior (PMDB), proponente da audiência.

Por outro lado, além de alguns vereadores, estavam presentes dezenas de taxistas e mototaxistas, representantes dos sindicatos dessas categorias e defensores do Uber.

A cada discurso a favor do aplicativo na tribuna da Câmara, as duas categorias, que estavam na galeria da Casa, faziam sinais negativos contrários ao Uber ou vaiavam. Eles chegaram a ficar de costas para o plenário da Câmara enquanto o representante do MBL, Atos Santos, defendia publicamente o Uber.

O Presidente da Federação Norte e Nordeste dos Taxistas e Mototaxistas, Pedro Mourão, disse que a entidade é contra o Uber porque até o momento o aplicativo não é regulamentado por lei no Brasil. “Seremos a favor quando for regulamentado por meio de lei”, disse.