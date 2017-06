CPI dos Transportes inicia com polêmica sobre acesso da imprensa na oitiva da câmara

Luciano Tavares, da redação ac24horas 05/06/2017 15:56:36

A oitiva com os representantes das empresas de ônibus na CPI dos Transportes na Câmara de Rio Branco, na tarde desta segunda-feira, 05, começou com polêmica. Antes do início da reunião, os vereadores Roberto Duarte, do PMDB, e Eduardo Farias, do PC do B, discutiram dentro do plenário. É que Roberto Duarte queria que a reunião fosse aberta para a imprensa, já Eduardo Farias disse que não havia necessidade, a priori, e afirmou que o peemedebista queria aparecer.

Após pressão da imprensa dentro do plenário com câmeras filmando, o presidente da CPI, Railson Correa, do PTN, resolveu abrir a oitiva para jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos.