Ministro das Minas e Energia vem ao Acre para reinício do Programa Luz Para Todos

Da redação ac24horas 05/06/2017 09:38:29

O ministro da Minas e Energia, Fernando Coelho Filho vem ao Acre no final do mês de julho para anunciar novos recursos e o reinício das ligações do Programa Luz Para Todos nas comunidades do interior do Estado. A informação da visita é da deputada federal Jéssica Sales (PMDB) que procurou a pasta após receber reivindicações de moradores de comunidades rurais que ainda não receberam energia elétrica.

A confirmação da visita do ministro aconteceu na semana passada, quando a parlamentar esteve com Fernando Coelho, para tratar da liberação dos recursos que darão continuidade às ligações do Programa Luz Para Todos no Acre, após Jéssica Sales relatar que percorreu as comunidades rurais no seu Estado e pode sentir o quanto os moradores aguardam ansiosos a chegada da energia elétrica em suas residências.

Segundo o Diretor do Programa Luz Para Todos, Aurélio Pavão, presente à reunião, a meta do programa para o Acre é atingir aproximadamente oito mil ligações até 2018. O processo de licitação para 5,4 mil ligações estaria em curso, na distribuidora local, Eletrobrás-Acre e será concluído até o mês de julho de 2017 – garantiu o responsável pelos trabalhos do programa de eletrificação rural em nível de Acre.

A convite da deputada Jéssica Sales, o ministro Fernando Coelho Filho se comprometeu em visita o Acre para anuncio dos recursos do programa Luz para Todos e reinício das obras de ligações. A visita está prevista para o final de julho ou início de agosto, tão logo se conclua o processo licitatório para que a população das comunidades rurais seja beneficiada com as novas ligações.

Jéssica Sales ressaltou a importância da presença do ministro no Estado e o que irá representar para as famílias contempladas nas comunidades rurais. “A chegada da energia elétrica para as famílias é qualidade de vida, proporciona conforto, lazer, segurança, comunicação, interatividade e tantos outros benefícios, significa desenvolvimento”, afirma a deputada.