Medida Provisória aumenta salário de trezentos policiais do ex-Território do Acre

Da redação ac24horas 05/06/2017 06:28:38

Pelo menos 300 policiais do Ex-Território do Acre foram beneficiados com a aprovação, pelo Congresso Nacional, da Medida Provisória 765, que autorizou reajuste salarial a dez categorias de servidores. Os números são do Sindicato dos Policiais Civis do Ex-Território do Acre, que comemorou, com alívio, a homologação da medida na última semana.

O reajuste vinha valendo desde janeiro deste ano e foi homologado esta semana com a aprovação da MP. Os salários dos policiais civis contemplados passarão de R$ 13,7 mil para R$ 18,6 mil nos cargos de agente em categoria especial; e de R$ 22,8 mil para R$ 30,9 mil nos cargos de delegado em categoria especial. Outros policiais de ex-Territórios Federais também fora contemplados. A MP atende também a várias outras categorias de servidores públicos.