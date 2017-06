Marina Silva é internada em hospital de Brasília e sua assessoria pede oração

Luciano Tavares, da redação ac24horas 05/06/2017 21:35:12

A ex-senadora Marina Silva, porta-voz da Rede Sustentabilidade, foi internada em um hospital em Brasília, no último sábado, 03, depois de sentir fortes dores na região abdominal. A internação seguiu recomendação médica.

Na unidade, Marina fez exames e permanece com seu quadro clínico sendo monitorado. De acordo com publicação da assessoria de Marina Silva no Facebook, o diagnóstico ainda encontra-se em fase de investigação aos cuidados do Dr. Luis Augusto Bianchi.

“Contamos com o apoio e orações de todos para que sua recuperação aconteça rapidamente. Manteremos todos atualizados sobre o transcorrer dos acontecimentos e informamos que Marina já apresenta melhoras”, informa a assessoria da porta-voz da Rede.