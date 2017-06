Marcus Alexandre anuncia ações de manutenção e conservação da cidade para o período de verão

Da redação ac24horas 05/06/2017 11:42:31

O prefeito Marcus Alexandre anunciou nesta segunda-feira (5), na Usina da Asfalto da Empresa Municipal de Urbanização (EMURB), a execução do plano de ações de manutenção viária e conservação da cidade para o período de verão. A operação mobiliza 200 homens, 58 máquinas e inclui manutenção e reconstrução de pavimento em ruas, avenidas, vias estruturantes. Todo trabalho é garantido com recursos próprios. Além das 10 equipes da EMURB, outras nove equipes da SEMSUR estarão mobilizadas nas ações de limpeza, retirada de entulho e desobstrução do sistema de drenagem, buscando sempre atender as prioridades identificadas junto à comunidade, associações de moradores e as indicações dos vereadores. “Temos um trabalho dobrado a fazer”, disse o prefeito Marcus Alexandre ao lembrar que a medida vem intensificar os esforços em manutenção viária nos primeiros cinco meses do ano.

O diretor da União Municipal das Associações de Moradores de Rio Branco (UMAMRB) falou sobre a importância da iniciativa para a comunidade.” Para nós é uma grande satisfação, nos colocamos à disposição para dar suporte, atuar em parceria e fazer nossa Rio Branco cada vez melhor”.

Equipe reforçada

Para executar as ações programadas para o verão, a EMURB conta com equipe reforçada. Ao anunciar o início dos trabalhos, Marcus Alexandre e o Diretor Presidente da EMURB, Edson Rigaud, deram as boas-vindas aos duzentos novos contratados aprovados em processo seletivo.

O ato de anúncio do Plano de Trabalho para o verão e novas contratações contou com a presença dos vereadores Mamed Dankar, Eduardo Farias, Railson Correia, Rodrigo Forneck, do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Sibá Machado, do presidente da Câmara de Vereadores pastor Manuel Marcos e do senador Jorge Viana.

Manuel Marcos lembrou o esforço das equipes. “Parabéns a todos que vem somar nessa equipe que trabalha de sol a sol para cuidar da nossa cidade. Contem com a gente”.

Em tempos de redução nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, as novas contratações são mais um esforço da Prefeitura que, além de priorizar investimentos, adotou medidas de contenção de despesas para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços. “É um grande esforço que fazemos para que as equipes cheguem aos locais e façam a manutenção nos trechos mais difíceis”, salientou o prefeito Marcus Alexandre.