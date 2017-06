Identificado corpo de homem encontrado decapitado no bairro Cidade do Povo

Da redação ac24horas 05/06/2017 10:31:00

O corpo encontrado na Cidade do Povo, no sábado, dia 03, foi identificado pela Polícia Técnico-Científica. A vítima é Acílio dos Santos, que tinha 40 anos. Ele era dependente químico e, segundo mostrou ac24horas, estava com a cabeça separada do corpo. Ainda não se sabe os motivos do crime.

Segundo o Instituto Médico Legal (IML), nenhum familiar foi até o órgão para retirar o corpo da vítima e proceder com os tramites funerários. O caso, agora, será investigado pela polícia civil, que deve identificar os responsáveis pelo crime.