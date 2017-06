Governo do Acre abre licitação para comprar uniformes para a Polícia Civil do Estado

Da redação ac24horas 05/06/2017 06:45:45

O Governo do Estado do Acre, por intermédio da Secretaria Adjunta de Compras e Licitações divulgou na última sexta-feira (2) o aviso de abertura de licitação para a contratação de uma empresa para o fornecimento de uniformes da Secretaria de Estado da Polícia Civil, na capital e interior.

Os fardamentos a serem fornecidos devem estar em conformidade com o especificado no termo de referência do edital. A publicação foi disponibilizada no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), mas não traz mais detalhes, se são camisetas, calças ou outras vestimentas.

Segundo o presidente do sindicato dos policiais civis, Itamir Lima, o fardamento não estava nas reivindicações da categoria. Para ele, deve ser uma ação da própria polícia para unificar aos trabalhos, pois havia reclamações de operações sem os devidos uniformes, sem um padrão de vestimentas.