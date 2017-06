Espetáculo João e Maria terá apresentação especial no Teatro Placido de Castro, na capital

Da redação ac24horas 05/06/2017 06:13:18

A história é antiga, mas conhecida até hoje. O conto dos dois irmãos abandonados que encontram uma bruxa em uma casa de doces virou um espetáculo de dança e teatro pela Cia. De Teatro Expressão. “João e Maria” realiza apresentação especial no Teatro Placido de Castro nos dias 10, 11 e Junho de 2017, no sábado dia 10 às 19h e no domingo dia 11 as 17h. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia entrada).

A peça é baseada no conto dos Irmãos Grimm e mostra a vida de João e Maria que são abandonados pelo pai e pela madrasta em tempos de miséria. Perdidos na floresta, eles encontram uma casa feita de doces, que na verdade é a morada de uma bruxa. Presos na armadilha, os irmãos precisam encontrar uma forma de fugir antes de serem devorados. Para isso, vão contar com a ajuda dos novos amigos ratos.

“João e Maria” conta com 8 atores e bailarinos em cena interpretando desde os personagens principais até os famosos pássaros que comem os pedaços de pão que João joga pelo caminho. A montagem é dirigida por Jocilene Barroso, com coreografias de Dheyvison Bruno e produção e adaptação de Daniel Scarcello.

O espetáculo deve atrair o público de todas as idades, pois apesar de se tratar de um conto infantil, a ideia do grupo foi manter alguns aspectos realistas do conto. “ Se formos avaliar, a história é bastante sombria, pois fala sobre abandono. As crianças são largadas pelo próprio pai numa floresta perigosa. Então, não quisemos abrir mão desses fatos na hora de construir a peça”, explica Daniel Scarcello.

Além de misturar dança e teatro, o projeto conta com mais um desafio, o de transformar bailarinos em atores. A maior parte do elenco já tem experiência em palco, mas apenas com a dança e agora devem fazer muito mais do que dançar, que não é uma tarefa fácil. Para isso contaram com a preparação de elenco de Jocilene Barroso que também contribuiu na construção de cada personagem.

A primeira temporada de “João e Maria” será apresentada por meio do Projeto Em Cena no Arena do Sesc de Rio Branco. A montagem conta com o patrocínio da Dom Bigode, PWS Comunicação e da Casa do Brinquedo. Além de receber o apoio da Ótica Moderna, Unilife, Ana Ferreira Decorações, Espaço Cultural No Compasso, Studio de Dança Pavlova e Expresso Animação.