Encontro em Assis Brasil identifica gargalos nas relações comerciais entre Brasil e Peru

Da redação ac24horas 05/06/2017 21:49:03

Identificar os principais entraves que dificultam as relações comerciais entre Brasil e Peru, assim como observar in loco as condições de infraestrutura das alfândegas instaladas na região de fronteira que divide os dois países. Esses foram os principais objetivos do Encontro Internacional sobre Comércio Exterior Brasil-Peru, realizado na última sexta-feira, 2, em Assis Brasil.

O evento, promovido por iniciativa da prefeitura de Assis Brasil e do Comitê Gestor Estadual do Plano Nacional de Cultura Exportadora (PNCE) no Acre, reuniu empresários, políticos e autoridades das duas nações.

Da comitiva brasileira, compareceram ao evento representantes da FIEAC, Acisa, Sebrae, Sindicato das Indústrias de Alimentos, Agência Nacional de Transportes Terrestres, Associação dos Engenheiros, Banco da Amazônia, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Ministério da Agricultura e Pecuária, Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, Secretaria Estadual de Indústria e Comércio, Suframa, Idaf, Seta, além das empresas Acreaves, Café Contri, Miragina, Roda Viva, Peixes S.A e Lojão dos Parafusos. O senador Sérgio Petecão, o deputado Jairo Carvalho e a ex-deputada Antônia Lúcia também tiveram participação importante no encontro.

Do país vizinho, estiveram presentes membros da Câmara de Comércio do Peru, do Ministério do Comércio Exterior do Peru, o cônsul do Peru no Acre, Félix Vasquez, o prefeito de Iñapari, Alfonso Cardoso, popularmente conhecido como “Zizinho”, entre outras autoridades.

Embora o encontro tenha sido aberto oficialmente apenas na manhã da última sexta-feira, 2, um dia antes, na tarde de quinta-feira, parte da comitiva acreana esteve na alfândega de Brasileia e Epitaciolândia para uma visita técnica, na intenção de inspecionar as condições de infraestrutura do espaço.

Após a visita à alfândega, a comitiva seguiu direto para Assis Brasil, onde participou, na noite de quinta-feira, de um grande encontro com empresários, políticos e populares, que lotaram a sede da Câmara Municipal. A abertura do evento foi feita pelo prefeito da cidade, Antônio Barbosa de Sousa, o “Zum”.

“O grande objetivo aqui é ouvir vocês empresários de Assis Brasil. Não é fácil reunir tantas instituições importantes em uma agenda tão relevante como esta. Por isso aproveito para destacar e agradecer a parceria que estamos tendo com a FIEAC, que tornou possível esse encontro”, frisou o prefeito.

Em seguida, o presidente da Federação das Indústrias, José Adriano Ribeiro, garantiu que a instituição está à disposição da classe empresarial e de outros segmentos da cidade. “Na hora que precisarem da FIEAC, viremos de Rio Branco para ouvir vocês, e, em conjunto, buscarmos uma solução para desenvolver esse município”, assegurou.

Visita às alfândegas de Assis Brasil e Iñapari

A primeira alfândega visitada na sexta-feira foi a de Assis Brasil. Assim como no posto de fiscalização de Brasileia e Epitaciolândia, foram identificados – de imediato – problemas relacionados à estrutura física. Os servidores que atuam no local também se queixaram do reduzido quadro de profissionais, de problemas de comunicação com a internet, telefone fixo e móvel, e de quedas de energia frequentes.

As condições de infraestrutura vistoriadas na alfândega de Iñapari também são precárias. Os banheiros, por exemplo, não estavam devidamente higienizados e o espaço é visivelmente acanhado. Entretanto, o técnico que atua no local e recebeu a comitiva de brasileiros e peruanos garantiu que a aduana atende “de forma satisfatória” todas as demandas de entrada e saída de produtos. Informou também que não há demora nos trâmites, mas reconheceu que falta espaço no local quando há necessidade de armazenar cargas de maior porte.

Todos os entraves, condições inadequadas de infraestrutura das aduanas e demais problemas detectados na fronteira entre Brasil e Peru estarão detalhados em um relatório produzido pela FIEAC, que buscará, juntamente com os demais órgãos e autoridades presentes ao Encontro Internacional, soluções para as demandas, com o objetivo de consolidar, de fato, a relação comercial entre os dois países.