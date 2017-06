Curtume recebe novo benefício de incentivo na redução de dívida do ICMS de R$ 243 mil

Da redação ac24horas 05/06/2017 06:41:14

O secretário de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis do Acre, Siba Machado, assinou, como presidente da Comissão da Política de Incentivos às Atividades Industriais do Estado do Acre (Copiai) uma resolução onde um curtume localizado no Distrito Industrial de Rio Branco recebeu um abatimento nos débitos de ICMS da casa de R$ 243 mil.

Conforme consta na Resolução Copiai Nº 004/2017 foi aprovada a concessão de incentivo tributário à Empresa Boot Norte Ltda correspondente a R$ 243.000,00, mediante nível de redução de 95% dos saldos devedores do ICMS. A concessão se deu em função da 1ª Reavaliação do financiamento direto.

A empresa Boot Norte Ltda é uma Sociedade Empresarial Limitada fundada em outubro de 2012 e cuja atividade principal é fabricação de calçados de couro. A Boot Norte é uma Sociedade Empresarial Limitada fundada em outubro de 2012 e cuja atividade principal é fabricação de calçados de couro e a secundária é o curtume de couro. Está localizada na BR 364, KM 04, rua projetada 02, s/n, lote 14, Quadra “E”.