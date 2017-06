Comissão do Idoso da Câmara dos Deputados promove debate sobre envelhecimento no Acre

Da redação ac24horas 05/06/2017 06:26:32

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados vai realizar um debate em Rio Branco, na próxima sexta-feira, 9, no auditório do SESC para discutir o envelhecimento da população.

Devem participar, entre outros, o deputado Gilberto Nascimento, de São Paulo; a deputada Raquel Muniz, de Minas Gerais, além de representantes da OAB, do Ministério Público do Estado e do Conselho Estadual do Idoso.

Da programação consta visita ao Hospital do Idoso e ao Lar Vicentino.