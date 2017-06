Calor deve predominar até quinta, mas frio deve chegar no final de semana no Acre

Da redação ac24horas 05/06/2017 16:13:35

No Acre, Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, assim como nas planícies da Bolívia e do leste e sudeste do Peru, o calor predomina até a próxima quinta-feira, 8 de junho. A informação é do pesquisador meteorológico Davi Friale. Segundo o estudioso, “Até lá, pulsos úmidos, vindos do Atlântico, provocam chuvas passageiras e pontuais, mas que, em alguns pontos, podem ser fortes e volumosas”.

O pesquisador ressalta que a partir da tarde de quinta-feira e durante a sexta-feira, as condições atmosféricas estarão moderadamente favoráveis à ocorrência de temporais, com raios, ventanias e eventual queda de granizo, devido à aproximação e posterior chegada de uma frente fria de intensidade moderada a forte.

FIM DE SEMANA SERÁ FRIO, MAS SEM EXCESSO

Deacordo com Friale, uma onda de frio polar atingirá o sul da Amazônia e o sul e oeste da região Centro-Oeste, na sexta-feira, e derrubará a temperatura, mas não excessivamente, provocando mais uma friagem, a segunda deste mês de junho de 2017.

“Possivelmente, já na quinta-feira, a frente fria – fenômeno atmosférico que antecede uma onda de frio – chegará ao sul e sudoeste de Mato Grosso e ao sul da Bolívia, mas será a partir de sexta-feira que as temperaturas terão queda mais significativa.Essa friagem, pelo menos na análise de hoje, 5 de junho, não será intensa, mas, moderada, porém deverá ser a mais forte do ano até então, podendo estabelecer novos recordes de frio de 2017. Até o momento, as menores temperaturas na Amazônia sul-ocidental, neste ano, foram registradas no fim de abril, mais precisamente nas nas cidades acreanas de Rio Branco, Brasileia e Epitaciolândia”, disse.