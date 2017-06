Apenas para reforçar uma amizade

Luis Carlos Moreira Jorge 05/06/2017 06:04:01

Caso se confirme a vinda do ex-presidente Lula (foto), a Rio Branco, não será um fato que possa ter influência na eleição de 2018. Lula sempre perdeu a eleição presidencial, no Acre, mesmo no auge, e hoje atravessa o seu pior momento: réu em cinco ações, com possibilidade de ser réu ainda em mais quatro ações e com um pedido de prisão preventiva em apreciação. Deixando o lado político de lado, a visita será apenas pelo lado emocional, da amizade com o governador Tião Viana, que é quem coordena de fato a visita. E neste ponto não pode ser condenado, porque o amigo de verdade se conhece nos piores momentos. E Lula vive o seu inferno astral, dificilmente, deixará de ser condenado. Registre-se o fato de que, quando foi presidente mandou muitos recursos para os governos petistas do Acre. Será uma visita para amaciar o seu ego, tão castigado por denúncias na Lava-Jato. Um grande esquema de arregimentação com a contratação de centenas de ônibus para trazer gente para o ato foi montado. Não se sabe se com o pedido de sua prisão cancelará o ato e ficará em São Paulo, aguardando o desfecho se será ou não preso. A conferir. Será um ato para os petistas e só.

Carnaval sem sentido

Os professores das escolas que funcionam em tempo integral sabiam e assinaram até documento de que o pagamento de bolsas dependeria da aprovação do projeto, previsto para ser votado na sessão desta terça-feira na Assembléia Legislativa. Não tinha nexo, pois, o carnaval que fizeram contra a SEC, de que há dois meses não recebiam os valores das bolsas.

Tem que corrigir distorções

Mas há distorções no funcionamento das escolas em tempo integram a serem corrigidas. E neste ponto entra a PM. Não há como os professores enfrentarem traficantes que vão vender drogas nas quadras das escolas. Mas a solução disso cabe exclusivamente ao comando da PM.

Coerente no parlamento

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) tem sido coerente no parlamento. Critica duramente o governo pelo serviço de má qualidade do DERACRE e empresas contratadas, na BR-364, mas também não poupa a lerdeza do DNIT em recuperar os pontos críticos.

Precisam criar fatos políticos

Se o governador Tião Viana quer de fato embalar a imagem do deputado Daniel Zen (PT) ao governo, um dos quadros jovens mais qualificados do partido, precisa colar a sua imagem a fatos positivos, como por exemplo, estar presente em todos os atos que beneficiem o povo.

Desculpa pública

O presidente da Assembléia Legislativa, deputado Ney Amorim (PT), recebeu em seu gabinete o rapaz que foi agredido por seguranças da Assembléia Legislativa, pediu desculpas pelo condenável ato e se colocou a disposição para ajudar. E condenou a segurança da Casa.

Pela bola da vez

Quem acompanha o julgamento da prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, revela que está pela bola da vez, caso o empresário Gradim Almeida volte a confirmar que, comandou para ela um esquema de troca de votos por gasolina. Ele era o coordenador de sua campanha.

Fase final

O processo que pode redundar na cassação da prefeita Marilete Vitorino está em sua fase final e bem próximo de ser concluso ao Juiz do caso para que dê a sentença. Caso venha a ser condenada haverá uma nova eleição, fato que já é dado como certo pelos petistas.

Golpe duro

Este processo tem um fato interessante. O empresário Gradim Almeida foi arrolado como testemunha de defesa da prefeita Marilete Vitorino, mas na hora do depoimento virou sua principal peça de acusação. Com certeza deve ter tido algum interesse pessoal contrariado.

Não se sabe como vem

É bom os petistas não comemorarem por antecipação uma nova eleição, no processo não tem um só depoimento, há um conjunto deles sobre os quais quem for julgar se debruçará. E cabeça de Juiz é terra que ninguém anda. É bom não soltar foguete fora da hora.

Não foi aprovado

E neste contexto de Tarauacá há um ponto que deve ser pinçado: se a administração do ex-prefeito Rodrigo Damasceno tivesse sido aprovada ele não teria perdido a eleição, já que disputou no cargo e toda a máquina do governo Tião Viana. O povo não o queria mais. Ponto.

Como com o vagner não foi preciso?

Pepino não pegou o prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro. Mas o ex-prefeito Vagner Sales quando recebeu a prefeitura da ex-prefeita Zila Bezerra. Tornou a prefeitura adimplente. Vem agora o prefeito Ilderlei, na primeira dificuldade, e coloca à venda a sede da prefeitura.

Vai ter que pagar aluguel

Será um negócio das Arábias. Sem sede própria terá que alugar imóveis para abrigar setores da prefeitura que funcionam na atual sede. E com isso virão mais gastos. Um fato é concreto: não se conhece nada que desabone até aqui o Ilderley, mas também nada que se possa dizer que é um ato inovador ou que seja uma agenda positiva. Está naquele do nem fede e nem cheira.

Melhor como empresário

Conversando com um amigo de Feijó sobre a administração do prefeito Kiefer, este me traçou o seguinte paralelo comparativo: “como empresário teve sucesso, mas como prefeito ainda não disse o que veio fazer na prefeitura”. Bate com outras opiniões ouvidas ao seu respeito.

Oposição desde criancinha

Jairo Cassiano, que foi ex-vice-prefeito do Nilson Areal, e secretário municipal de outros prefeitos governistas deixou de apoiar o governo Tião Viana e virou oposição desde criancinha, é o que conta o ex-deputado Gilberto Diniz .

Fique atento

O presidente do PDT, Luiz Tchê, fique atento nesta questão de chapa própria para deputado federal. Tenho ouvido de cardeais do PT que na hora certa vão lhe chamar para uma conversa e mandar desativar a idéia. Querem todos no chapão do PT para a Câmara Federal.

Dono do coração

De uma hora para a outra o deputado Eber Machado (PSDC) virou um membro dos mais contritos da Assembléia de Deus. É, quem grita “aleluia” mais alto nos cultos. Depois que o Pastor Helder Paiva se afastou da igreja, Eber tomou seu lugar no coração do Pastor Luiz Gonzaga. A chácara do Eber na estrada de Porto Acre virou uma extensão da Assembléia de Deus. E vai aproveitando para garimpar votos para sua campanha de deputado federal.

Pauta de convocação

A coluna tem informação segura de que está na pauta de convocação da CPI da SEHAB a chefe de gabinete do governo, Márcia Regina. Um dos membros da oposição revelou que basta ela ser citada de novo em depoimento para apresentar o requerimento.

Antecipar

Vou antecipar o desfecho. Caso aconteça a convocação da Márcia Regina, como a base do governo tem a maioria na CPI da SEHAB, com absoluta certeza o pedido será derrubado.

Pronta para ser instalada

Outra CPI a ser instalada é a que vai investigar as obras da BR-364, de autoria do deputado Luiz Gonzaga (PSDB). Está pronta. Depende apenas da mesa diretora colocar na pauta para seu início.

Não sei

PSDB e DEM estão coligados. O DEM tem o ex-prefeito Tião Bocalom como candidato ao Senado. O PSDB tem o Major Rocha. Quem vai abrir para outro, já que ambos são turrões? É uma pergunta até aqui de difícil resposta e que só terá o seu desfecho no meado de 2018.

Eleitorado cativo

Existem deputados que não usam muito tribuna, mas possuem um eleitorado cativo. É o caso da deputada Maria Antonia (PROS). É que ela faz um belo trabalho na área de saúde, mantendo uma casa para receber doentes que vêm do Juruá e também com os hansenianos. Além de ter uma base eleitoral no Juruá e em alguns municípios do Alto Acre. Será forte em 2018.

Junto e misturado

A cada dia, os partidos ficam sem opções de candidaturas para a Presidência da República. Lula (PT) é réu em cinco processos e está com um pedido de prisão sendo analisado. É o único nome do PT. O Aécio Neves (PSB) está no mesmo caminho, também com pedido de prisão. No PMDB, todas as suas grandes estrelas estão enroladas na Lava-Jato em vários processos. A Marina teve o nome citada como recebedora de doações de empresas encrencadas na Lava-Jato. O Geraldo Alckmin (PSDB) é outro sendo investigado. O Serra tem contra ele várias acusações na Lava-Jato. Nesta batida teremos que chamar o Papa Francisco para ser candidato a presidente do Brasil. Lembrei de uma coisa: ele é argentino, não pode! Lascou-se, então!