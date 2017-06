Acreanos deixam de usar 18,9 mil linhas de celular em um ano

A telefonia móvel apresentou uma queda de 18.934 linhas no Acre no mês de abril de 2017, ou redução 2,35% comparando os últimos doze meses. Em abril do ano passado o Estado tinha 806.233 linhas e no mesmo mês deste ano, 787.299. Apesar dos números, essa diminuição está entre as três menores do País no período, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

No País, a redução foi de 14,09 milhões de linhas (-5,50%) em relação ao mesmo mês do ano passado. Pernambuco foi o que mais perdeu linhas no período: -10,37% no mesmo período.