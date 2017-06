Acre segue entre os que mais investem em saúde, mas repasses estão caindo

Da redação ac24horas 05/06/2017 06:21:23

Apesar de estar entre os 10 Estados que mais investiram recursos próprios em saúde entre 2014 a 2016, o Acre vem reduzindo essas verbas ao longos dos últimos anos. Os dados do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) mostram que em 2014 os repasses eram de 17,3% do orçamento do Estado, caiu para 15,4% em 2015 e no ano seguinte foi para 14,3% -uma retração de 3% no período.

Ainda assim esses repasses são mais que o exigido pela legislação. A maioria dos Estados só repassam o que a lei determina.

Ligado ao Ministério da Saúde, o Siops faculta aos Conselhos de Saúde e à sociedade em geral a transparência e a visibilidade sobre a aplicação dos recursos públicos. Constitui importante instrumento para a gestão pública em saúde. A consolidação das informações sobre gastos em saúde no país é uma iniciativa que vem proporcionar a toda a população o conhecimento sobre quanto cada Estado ou município tem aplicado na área.