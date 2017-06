Policia Rodoviária Federal apreende cinquenta quilos de cocaína na BR-317, no Quinari

Da redação ac24horas 04/06/2017 13:38:10

Na manhã deste domingo (04), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu mais de 50 quilos de produto entorpecente no km 97 da BR-317, dependências do município de Senador Guiomard, interior do Acre.

Os agentes estavam realizando abordagens de rotina e em um veículo modelo Ford Ranger, encontraram na carroceria, cerca de 56,3 kg de produto entorpecente aparentando ser cocaina, acomodados em duas placas de aço.

O motorista, de nome nao divulgado pela polícia, recebeu voz de prisão e foi encaminhado a sede da Polícia Federal, na BR-364, para os devidos procedimentos cabíveis à suspeita do crime de tráfico.