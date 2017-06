Eleições no bairro Tancredo Neves são marcadas por denúncia de suposta fraude

Luciano Tavares, da redação ac24horas 04/06/2017 14:32:25

A eleição para presidente do bairro Tancredo Neves, neste domingo, 04, foi marcada por muita confusão e acusações entre os concorrentes. O atual presidente do bairro, Luiz Lúcio Albuquerque, da chapa 01, que concorre à reeleição, acusa a chapa 02, encabeçada por Kiko Lima, de ter supostamente fraudado a lista de votantes no processo de recadastramento de eleitores para ganhar o pleito.

De acordo com Luiz, várias pessoas foram cadastradas e não constam na lista de eleitores hoje e por isso estão impedidas de votar. “São justamente pessoas que votariam na gente. Eu não posso afirmar fraude. O que posso dizer é que há uma suposta fraude”, reclama. Pelo menos cinco pessoas denunciaram o caso na delegacia localizada no bairro Adalberto Sena.

Por outro lado, o candidato da chapa 02 diz que seus concorrentes “querem fazer confusão”. “Tem pessoas que não estão na lista. O cadastro foi feito na parte da tarde quando as pessoas estão em casa, mas muitas casas estavam fechadas. A gente foi atrás desse pessoal e não conseguiu achar. No entanto agora estão chegando aqui para votar e o nome não está na lista para votar, e tão querendo generalizar, fazer confusão, enfim.”

Foram cadastrados 1.961 moradores semanas atrás.

As urnas serão fechadas às 17h e até às 18h deste domingo será anunciado o presidente eleito do bairro, que terá um mandato de dois anos.