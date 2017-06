Segunda edição do Projeto Maçonaria Solidária é levado ao bairro Montanhês, em Rio Branco, e atende centenas de famílias

Da redação ac24horas 03/06/2017 08:24:27

O Projeto Maçonaria Solidária foi levado ao bairro Montanhês pela Associação Beneficente Solar das Acácias e a Grande Loja Maçônica do Estado do Acre. Em sua segunda edição, a atividade denominada de Ação Beneficente e Social foi realizada na Escola Estadual Joelma de Oliveira Lima.

A ação tem como objetivo fomentar e desenvolver políticas de auxílio às pessoas carentes por meio das áreas de educação, saúde e assistência social, e contou com as parceria das secretarias municipais de Saúde e de Educação.

O presidente da Associação, Valério Lourenço, destacou a dedicação, voluntariedade e solidariedade dos associados na atividade.

Ele lembrou que os interessados em se associarem podem procurar a sede da Associação Solar das Acácias, de segunda a sexta-feira, no horário comercial, para solicitar maiores informações e preencher a ficha de cadastro, ou, ainda, acessar o site www.solardasacacia.com. Nesse endereço eletrônico constam todas as informações necessárias sobre filiação à entidade, inclusive acesso a benefícios como convênios com clínicas médicas e odontológicas.

O Grão Mestre Adjunto da Grande Loja do Acre, Valmiki Francisco da silva, ressaltou que o o Maçonaria Solidária faz parte dos princípios básicos da Ordem Maçônica, que prima pela evolução e aperfeiçoamento moral e pessoal de seus membros, através do estudo constante e busca incessante da verdade, fundamentado na liberdade, igualdade e fraternidade.

Atendimentos realizados no Montanhês

-Consultas médicas (total de 200;

-Palestra odontológica;

-Agendamentos de consultas;

-Vacinações;

-Testes rápidos;

– Distribuição de medicamentos;

-Atendimentos com psicólogos, assistentes sociais, veterinários e advogados para orientação e auxílio aos moradores, previamente agendados.