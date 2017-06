Porto Acre: Projeto Cidadão leva atendimentos a mais de 3 mil pessoas na Vila do Incra

Da redação ac24horas 03/06/2017 14:21:46

Mais de 200 casais disseram sim, no casamento coletivo do Projeto Cidadão realizado durante todo o dia de ontem (2) na Vila do V, município de Porto Acre. O evento foi retomado pela nova gestão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, após três anos. Em parceria com a prefeitura municipal de Porto Acre, o governo do Estado e instituições como Senac, Rotary, Mulher Cidadã, TRE e outros órgãos federais, mais de 50 serviços foram disponibilizados. Mais de três mil pessoas foram atendidas.

A presidente do TJ, desembargadora Denise Bonfim, ressaltou a união das instituições em torno do trabalho que busca levar cidadania às comunidades mais carentes.

“Estamos retomando esse magnifico trabalho feito pelo Tribuna de Justiça que tem como objetivo o social, em parceria com os órgãos estaduais, federais e municipais, levando em consideração as pessoas mais carentes, incluindo a dignidade da pessoa humana”, disse a desembargadora.

Como acontece em toda edição, a grande atração do evento foi o casamento coletivo. Reunidos na escola Escola Estadual Edmundo Pinto, mais de 200 casais disseram sim e oficializaram relações durante o encerramento da primeira edição 2017 do projeto.

A diretora de gestão estratégica, Socorro Machado, agradeceu em nome da presidente todos os parceiros e voluntários e disse que a gestão já trabalha as próximas edições programadas para este ano.

“Já fechamos parceria com o município de Rio Branco para estarmos dia 24 de junho na estrada Transacreana, vamos chegar até o mês de setembro em regiões de difícil acesso como a Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema, Bioma da Amazônia, unidade de conservação federal localizada no município de Sena Madureira”