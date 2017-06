Mulheres do Partido dos Trabalhadores lançam nome de Nazaré Araújo como pré-candidata ao governo do Acre em 2018

Da redação ac24horas 03/06/2017 08:31:01

A Secretaria de Mulheres do Partido dos Trabalhadores (PT), promoveu na manhã de sábado, 3, uma reunião com as mulheres que compõem o quadro do PT para lançar o nome da vice-governadora do Estado, Nazareth Araújo, como pré-candidata ao governo nas eleições de 2018.

Nazareth Araújo se disse muito honrada e emocionada com o apoio e disse que está preparada para assumir a governança do Acre. Segundo ela, esse é um momento histórico, que demonstra o empoderamento das mulheres na sociedade, no governo e na gestão.

“O que estamos vendo é um coletivo das mulheres unido em defesa do nome de uma mulher. Ao abrirmos espaço para uma candidatura feminina estamos praticando um ato de ousadia. A minha candidatura é para ser a ponta de lança desse movimento que está dizendo ao povo do Acre que não aceita a destruição das suas conquistas”, disse Nazareth Araújo.

Nazareth disse ainda que não se pode mais abrir mão da presença de mulheres na chapa majoritária. “Estamos vivendo um momento diferente da democracia. Podemos e devemos fazer política de forma harmônica, correta, honesta. Queremos fazer política por que pensamos e queremos um mundo diferente para nossos filhos, mais igualitário que reconheça o diferente e trabalhe a questão de gênero”, destacou.

Joce Aguiar, secretária de Mulheres do PT, frisou que a reunião é o início da construção coletiva de ações para colocar o nome de Nazareth Araújo como candidata ao governo do Acre.

“Temos plena confiança em seu trabalho e na sua capacidade. Sabemos de seu comprometimento com as mulheres, com as causas sociais, com a juventude, do seu olhar cuidadoso com as questões sociais e com os excluídos”, afirmou Joce Aguiar.