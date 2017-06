Taxistas revoltados bloqueiam trecho da BR-364 entre os municípios de Feijó e Tarauacá

Luciano Tavares, da redação ac24horas 03/06/2017 11:13:21

A BR-364 foi fechada outra vez na manhã deste sábado, 03, só que dessa vez no KM-06 entre Tarauacá e Feijó, depois do bairro Corcovado.

A manifestação é coordenada por taxistas, caminhoneiros e fretistas que trabalham no trecho direitamente.

Eles reclamam das péssimas condições de tráfego e prometem liberar o acesso somente depois que o Dnit colocar as máquinas para o serviço de recuperação da estrada. “Só vamos sair quando aparecer alguém do DNIT com as máquina para recuperação da estrada”, disse um manifestante.

Ontem, a rodovia permaneceu quase que o dia inteiro fechada também em um protesto de taxistas em Manuel Urbano.