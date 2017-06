Em Rio Branco, Ponte metálica passa por manutenção na iluminação

Da redação ac24horas 03/06/2017 13:11:06

O Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura de Rio Branco realiza reparos na iluminação da Ponte Juscelino Kubitscheck, mais conhecida como Ponte Metálica. Os técnicos reinstalaram circuitos prejudicados pelo roubo de cabos elétricos. O vandalismo e o roubo de materiais elétricos tem sido comuns em Rio Branco, causando grandes prejuízos para o poder público e a população em geral. “O trabalho é constante. A Ponte JK ficou em parte escura por conta do roubo do cabo mas esse problema foi sanado”, disse Wilton Marques, diretor do Departamento de Iluminação Pública da Secretaria de Obras.

Ele lembra que desde o início do primeiro mandato do prefeito Marcus Alexandre já foi realizada manutenção em quase 100 mil pontos em toda a cidade. Mais de 100 praças e rotatórias recebem manutenção de suas luminárias rotineiramente. Além de estar diretamente ligada à segurança, a iluminação pública ajuda a prevenir roubos e crimes, embeleza as áreas urbanas, destaca e valoriza monumentos, prédios e paisagens, facilita a hierarquia viária, orienta percursos e proporciona melhor aproveitamento das áreas de lazer, sobretudo pelas famílias. Os órgãos de segurança acreditam que uma boa iluminação pública ajuda a reduzir em até 20% a incidência de crimes em determinada região.