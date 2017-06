Com aprovação da Câmara, prefeitura de CZS colocará imóvel à venda

Archibaldo Antunes 03/06/2017 13:18:28

Enviado pelo prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB) à Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, o projeto que prevê a venda do prédio onde funcionava a antiga biblioteca municipal, no centro da cidade, foi aprovado na última quinta-feira, 1º de junho. A justificativa do executivo para leiloar o bem, inicialmente avaliado em R$ 1,5 milhão, é a dívida que o município acumula com o INSS.

Informação extraoficial aponta que a prefeitura cruzeirense paga, em média, R$ 750 mil mensais da dívida com encargos previdenciários.

Mas ainda que a justificativa seja o débito com o INSS, o projeto prevê uma segunda possibilidade de uso do recurso arrecadado com a venda do imóvel. Segundo o procurador do município, Jonathan Donadoni, o dinheiro arrecadado com a venda da antiga biblioteca municipal pode ser utilizado na aquisição de um bem.

O presidente da Câmara, vereador Romário Tavares (PMDB), justifica a aprovação do projeto alegando que o município enfrenta dificuldades financeiras, a exemplo de milhares de outros em todo o país.

Procurado pela reportagem, o vereador Elenildo da Pesca (PP), ficou de retornar a ligação a fim de detalhar o assunto, o que até a conclusão da matéria não aconteceu. Elenildo votou a favor do projeto.

Apenas os vereadores Ronaldo da Farmácia (PDT) e Leandro Candido (PSL) votaram contra a proposta de venda do imóvel público.

A única ausência registrada na sessão de quinta-feira foi da vereadora Mariazinha, do PHS.