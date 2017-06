Acre registra maior aumento de trechos ruins nas estradas do país

Da redação ac24horas - 03/06/2017 09:32:06

O Acre é o Estado que mais apresentou evolução na extensão dos trechos ruins para o tráfego nas rodovias federais. Os trecho ruins, segundo dados divulgados recentemente pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), aumentaram 330% entre 2001 e 2015, o maior salto registrado pelos Estados no período.

De acordo com o Anuário do Transporte 2017 publicado no dia 1º de maio, a malha rodoviária não pavimentada do total implantado cresceu de 690,7 quilômetros, em 2001, para 2.027,6 kms em 2015. A CNT diz que ainda existem 291,4 quilômetros de estradas não asfaltadas em obras de pavimentação.

A Superintendência Estadual do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) anunciou no começo deste mês que já tem os recursos necessários para recuperar totalmente o trecho da BR 364 entre Sena Madureira e Tarauacá, e que está aguardando recursos de emendas parlamentares para avançar com a melhoria até Cruzeiro do Sul.

A BR 364 é a rodovia federal com os trechos nas piores condições no Estado do Acre. Outra rodovia federal, a BR 317, também apresenta trechos precários.