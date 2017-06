Vigilância notifica donos de terrenos abandonados na capital

Da redação ac24horas - 02/06/2017 09:01:57

A Vigilância Sanitária de Rio Branco notificou nesta sexta-feira, 2, seis proprietários de imóveis abandonados que vem servindo de criadouros do mosquito aedes Aegipty, o transmissor da dengue, zika e chincungunya nos bairros da Cohab do Bosque, Nova Esperança, Apolônio Sales, Jardim de Alá e Geraldo Fleming. Eles devem comparecer no órgão em cinco dia a contar desta sexta-feira para explicar o que farão para acabar com os focos do inseto.