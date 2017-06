Vereadores visitam obras do Shopping Popular de Rio Branco

Da redação ac24horas - 02/06/2017 16:12:17

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Manuel Marcos (PRB) e o vereador Juruna (PSL) visitaram nesta sexta-feira, 2, as obras das futuras instalações do Shopping Popular. A secretária municipal de Obras, Ana Cláudia, que acompanhou a agenda, disse que a obra está em fase de acabamento, prevista para inauguração em fevereiro de 2018.

“Essa obra ela é relevante para o centro da cidade, é um dos espaços que estava faltando para que pudéssemos organizar o centro, essa área é toda do calçadão, onde se encontra os permissionária, nos vamos estar organizando este centro, setorizando os serviços dentro do espaço do shopping, para o centro da cidade será uma obra de grande relevância. Já estamos com a obra em 90% executada, entrando já na fase de acabamento, temos uma programação para terminar a obra em fevereiro de 2018, e uma preparação para que venham trabalhar no Shopping Popular 450 permissionários” disse

Na oportunidade o presidente da Câmara, Manuel Marcos, destacou sobre o empenho do prefeito em buscar recursos para a agilidade da obra. “Gostaríamos de parabenizar o esforço do prefeito Marcus Alexandre de estar em busca de recursos para que a obra seja finalizada, e dizer a população de Rio Branco que em breve teremos uma grande obra aqui no centro da cidade, quem vai ganhar é a população riobranquense, é mais um empreendimento onde todos poderão estar desfrutando”, afirmou.

Para o vice-presidente do Sindicato dos Camelôs e Feirantes de Rio Branco (Sincafe), José Carlos Juruna, que é vereador, o projeto além de ser um sonho para a categoria vai ajudar e muito a melhorar o comércio popular da capital.

“Sabemos que a concretização deste projeto é um sonho de nossa categoria, a cada dia que passa o avanço da obra do Shopping Popular está sendo realizado, em breve iremos ver uma parte das pessoas tendo um espaço adequado, com tudo organizado e setorizado, a nossa categoria tem muito a agradecer, por se fosse o empenho do Marcus Alexandre, isso aqui não seria uma realidade”, encerrou o parlamentar.