Universidade do Acre lança edital de seleção para curso de Música

Da redação ac24horas - 02/06/2017 11:37:07

A Universidade Federal do Acre (Ufac) está com edital aberto para o processo seletivo do curso de Música (licenciatura). A seleção dos estudantes será efetuada com base nos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016 e no teste de conhecimentos musicais, de caráter classificatório e eliminatório, a ser aplicado no dia 23 de julho. Os interessados poderão se inscrever a partir das 10h desta segunda-feira, 5, somente pela página da Ufac na internet (www.ufac.br).

Ao todo, serão ofertadas 40 vagas para o turno da noite no campus de Rio Branco. Os aprovados terão ingresso garantido para o segundo semestre letivo da Ufac, marcado para outubro deste ano.

O teste de conhecimentos musicais será composto por 30 questões de múltipla escolha sobre teoria musical, história da música erudita ocidental, história da música popular brasileira e música de massa. Serão selecionadas para esta etapa os candidatos que forem classificados pela nota do Enem em número de até dez vezes a quantidade de vagas oferecidas para o curso.

A lista final com os aprovados, em primeira chamada, para o curso de Música, será conhecida no dia 11 de agosto. Mais informações no edital.