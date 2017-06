Sociedade Amor a Quatro Patas realiza bazar neste sábado

Da redação ac24horas 02/06/2017 10:08:38

A Sociedade Amor a Quatro Patas realiza neste sábado, a partir das 7h, um bazar ao lado Farmácia do Consumidor, na avenida Antônio da Rocha Viana, para arrecadar recursos financeiros. A atividade é realizada mensalmente.

Doações para o bazar podem ser feitas na clinica Petigatô, no bairro Bosque.

A Sociedade Amor a Quatro Patas- SAQP é uma associação sem fins lucrativos, que nasceu de um grande sonho de Luciana Souza, Vanessa Facundes e Mariana Lima, no dia 16 de dezembro de 2011.

Tudo teve início com a campanha “Natal Animal” onde as integrantes da entidade se organizaram para arrecadar rações e distribuí-las aos animais de rua em dezembro de 2011. Posteriormente, em janeiro de 2012, ocorreu a primeira reunião para firmação do grupo, composta por pessoas interessadas na causa, criando-se então o primeiro grupo de proteção animal do Estado do Acre.