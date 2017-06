Saúde Itinerante atenderá em Santa Rosa hoje e amanhã

Da redação ac24horas - 02/06/2017 04:48:24

Os moradores de Santa Rosa do Purus recebem nesta sexta e sábado, dias 2 e 3, o programa Saúde Itinerante, da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). O atendimento médico ocorrerá na Escola Dr. Celso Cosmo Salgado, sendo que na sexta a partir das 14 horas, e sábado durante todo o dia, das 8 às 17 horas.

Serão ofertadas consultas em diferentes áreas: ginecologia/obstetrícia, clínica médica, pediatria, dermatologia, endocrinologia e gastroenterologia, além da realização de exames, como preventivos do câncer do colo do útero (PCCU), endoscopia digestiva, ultrassonografias e exames laboratoriais.

A caravana também realiza cirurgias de alta frequência, procedimento com que é realizada a conização do colo do útero, por meio da qual um pedaço em formato de cone é retirado do órgão para a realização de uma biópsia.