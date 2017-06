Postos de combustíveis do Acre apresentam redução no preço da gasolina; Litro sai por até R$ 3,90

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 02/06/2017 07:10:50

Enfim, uma boa notícia. O Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre (Sindepac) confirmou nesta quinta-feira,01, após análise realizada junto ao mercado local e a ANP, que houve redução nos preços dos combustíveis repassado para os postos pelas distribuidoras (Petrobras, Ipiranga, Shell, Atem, Equador).

Em alguns postos, onde houve redução de até 20 centavos no preço da gasolina, o litro estava saindo a R$ 3,90 nesta quinta-feira, 01. Mas a redução varia. Há postos em que a queda no preço foi menor.

De acordo com o sindicato, a medida é vista com otimismo para o setor de revenda de combustíveis, pois confirma a nova postura da direção da Petrobrás em acompanhar a variação do mercado internacional, sem intervenções de natureza política. “A redução nos preços para o mercado é bom tanto para revendedor quanto para o consumidor final, pois impulsiona as vendas e estimular a economia local”, diz o Sindepac.

A entidade está orientando os consumidores a pesquisar o melhor preço e qualidade no atendimento, tendo em vista a grande concorrência no mercado local. “O mercado é livre e cada revendedor tem o poder de decidir o valor de seus produtos de acordo com seu custo operacional. E com isso, ressaltamos que o Sindepac não tem poder de formular, fiscalizar ou monitorar preços”, lembra a entidade.

Segundo o Sindicato dos Postos, “o reajuste na refinaria nem sempre significa mudança no preço nos postos, podendo na conjuntura econômica atual haver aumento ou redução nos preços de acordo com a política da estatal, bem como as diretrizes das Distribuidoras de Combustíveis que podem repassar ou não essa variação aos postos de combustíveis”.