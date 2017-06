PGE do Acre recebe inscrição para participação na revista jurídica

Da redação ac24horas - 02/06/2017 08:58:45

A Procuradoria Geral do Estado está desde o dia 31 de maio recebendo propostas de artigos jurídicos para serem publicados na Revista da PGE. O Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado do Acre é o órgão interno responsável pela seleção do material que será publicado na 12ª edição da revista.

Serão acolhidos trabalhos de autoria dos procuradores do Estado do Acre e das demais unidades federadas, assessores da PGE, profissionais da área jurídica, bem como acadêmicos do curso de direito das universidades estabelecidas acreanas. As inscrições vão até o dia 31 de julho.