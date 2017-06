Ônibus da Eucatur que saiu de Porto Velho para Rio Branco tomba perto de Extrema; Criança de cinco anos morreu

Luciano Tavares, da redação ac24horas - 02/06/2017 08:40:57

Um ônibus da empresa Eucatur com destino a Rio Branco tombou na madrugada desta sexta-feira, 02, na BR-364, perto do distrito de Extrema, Rondônia. O veículo saiu de Porto Velho. Informações dão conta que o motorista tentou desviar o ônibus de um animal na pista e acabou tombando. Uma criança de cinco anos morreu. Outras duas vítimas foram encaminhadas de ambulância para o Pronto Socorro de Rio Branco. Os demais passageiros foram trazidos em uma van para a capital do Acre.

O representante da Eucatur no Acre, Célio Peixoto, informou que o ônibus estava em perfeito estado. “O ano de fabricação é de 2016. O problema foi um animal, um boi no meio da pista”, disse.

A empresa mobilizou seu departamento jurídico e um grupo de funcionários para suporte às vítimas. “Disponibilizamos o suporte necessário com o nosso jurídico, psicólogos e funcionários que estão​ dando o apoio lá em Extrema e outros que estão recepcionando aqui em Rio Branco”, informou.