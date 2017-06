Ney Amorim recebe ambulante que foi abordado por seguranças

Da redação ac24horas - 02/06/2017 16:24:45

Na manhã desta sexta-feira (02), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Deputado Ney Amorim, recebeu para um café da manhã em seu gabinete, o senhor Antônio Mendonça, vendedor ambulante que teria sido abordado inadequadamente por seguranças do Poder Legislativo.

Amorim fez questão de ressaltar que desaprova todo e qualquer ato de violência. Salientou ainda, que irá tomar as medidas cabíveis para apurar os excessos cometidos pelos profissionais durante a abordagem feita ao trabalhador.

“Foi um episódio desagradável durante a sessão. Esse senhor estava nervoso por conta de uma situação particular, e devido a alguns excessos cometidos por ele, o mesmo foi contido bruscamente pela equipe de seguranças da Casa. Hoje fiz questão de recebê-lo e ouvi-lo, assim como recebo todos que nos procuram, pois aqui é a Casa do Povo e os excessos serão investigados e corrigidos, pois não compactuo com esse tipo de atitude”, afirmou Ney Amorim.

Antonio Mendonça também se pronunciou sobre o ocorrido. “Sou pai de três filhos e tenho enfrentado problemas em relação ao meu ponto na Feira Solidária. Confesso que errei, me excedi e entendo que assim como eu, os seguranças também estavam realizando seus trabalhos. O deputado Ney Amorim me recebeu, me ouviu e se prontificou a me ajudar e eu quero agradecer pelo carinho que fui recebido e por ele ter me atendido”.

Ney Amorim finalizou o encontro afirmando que o Poder Legislativo está sempre de portas abertas para o público e que seu papel, enquanto parlamentar, é receber e dialogar com pessoas mais humildes, às quais ele faz questão de reafirmar que representa.