Ney Amorim destaca a importância social do trabalho dos engenheiros no Acre

Da redação ac24horas - 02/06/2017 13:56:03

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou na manhã desta quinta-feira (1º) uma sessão solene em alusão ao Movimento “Engenharia Unida”. A solenidade foi solicitada pelo deputado estadual Lourival Marques (PT), por meio de requerimento aprovado por unanimidade em plenário.

Participaram do evento o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre; o secretário de Estado de Obras do Acre, Átila Pinheiro; o deputado federal pelo Estado do Alagoas Ronaldo Lessa; o presidente da Federação Nacional dos Engenheiros, Murilo Pinheiro; o secretário de Estado de Desenvolvimento Florestal, da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, Sibá Machado; a presidente do Conselho Regional de Engenharia do Acre, Carminda Luzia: e o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Acre, Sebastião Fonseca.

Em pronunciamento, o presidente do Parlamento acreano, deputado Ney Amorim (PT), ressaltou a importância dos engenheiros para o Estado. “Essa homenagem é mais do que justa, pois sabemos que a engenharia se mostra indispensável para a ampliação da infraestrutura, melhoria na qualidade de serviços prestados à sociedade e para a resolução de problemas de caráter econômico e social. Sempre tive um carinho grande por esta categoria, desde o início do meu mandato tenho tratado com responsabilidades todas as questões que chegam a esta casa ligadas à engenharia. Uma classe unida, dedicada e comprometida, que merece todo nosso respeito e admiração”, enfatizou.

O autor do requerimento, deputado Lourival Marques (PT), ressaltou que mais que uma homenagem, a sessão solene é um reconhecimento ao importante trabalho que a classe presta ao Estado. Destacou também a valorização que os profissionais receberam do atual governo.

“O que estamos fazendo aqui hoje não é apenas uma homenagem, mas um justo reconhecimento a essa classe que tanto contribui para o desenvolvimento do nosso Estado. No Acre, esses trabalhadores têm muito o que comemorar, pois com a aprovação da Lei Cartaxo receberam benefícios e importantes ganhos salariais. Nosso governo tem feito investimentos na área e este ano teremos recursos de R$ 324 milhões, que serão aplicados nessa gestão”, enalteceu o parlamentar.

O parlamentar apresentou um projeto de resolução solicitando a criação da Frente Parlamentar Acreana de Engenharia, Infraestrutura e Desenvolvimento, suprapartidária, com prazo de funcionamento de um ano, podendo ser renovado por igual período, que reunir-se-á em dias e horários não conflitantes com sessões e reuniões de comissões permanentes da Aleac.

Na ocasião, o prefeito Marcus Alexandre (PT) falou da importância da atuação do Movimento Engenharia Unida. “Primeiramente quero falar da minha alegria de poder estar aqui neste dia tão especial. Como engenheiro civil me sinto realmente muito honrado de estar nesta casa junto com os meus colegas de profissão. A Engenharia Unida tomou o país no bom sentido, colocou a engenharia no centro do debate, na retomada do crescimento, inclusive, do debate político”, afirmou.

O gestor explicou como a engenharia tem ajudado a enfrentar os mais diversos desafios, inclusive, os da gestão e como ela ajuda a resolver muitos problemas das mais variadas formas. Ele citou como exemplo a enchente ocorrida em Rio Branco no ano de 2015, uma das maiores da história do Acre. Para ele, a cheia do rio Acre é um exemplo de como a engenharia supera os desafios.

“Em 2015 tivemos um grande desafio, ocorreu uma das maiores enchentes da história do Acre, 30% da cidade de Rio Branco ficou inundada. Foi um dos momentos mais difíceis que a gente viveu na engenharia. O pior momento foi quando o rio baixou porque o estrago foi grande. Mas graças a Deus fomos a Brasília pedir apoio e depois que levamos o projeto tudo foi resolvido. Encontramos uma solução para as drenagens e os desbarrancamentos foram devidamente recuperados”, disse.

Sebastião Fonseca, presidente Sindicato Engenheiros do Acre, agradeceu aos deputados Ney Amorim e Lourival Marques (PT) pela homenagem à classe e criação da Frente Parlamentar Acreana de Engenharia. O profissional também destacou o importante papel da classe para o desenvolvimento do país.

“Minha gratidão ao presidente Ney Amorim, um parceiro, amigo e lutador nas causas da engenharia. Uma pessoa que sempre colocou seu mandato à disposição da classe. Neste momento que o país atravessa, os engenheiros têm uma grande responsabilidade em atuar nas áreas que abrangem as mais diversas ramificações e contribuir com o desenvolvimento do Brasil. Agradeço também ao deputado Lourival Marques, engenheiro agrônomo que criou uma Frente Parlamentar voltada para a engenharia, minha gratidão”, agradeceu.

Sibá Machado, secretário de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis do Acre (Sedens), discorreu sobre o papel da engenharia no desenvolvimento do país. O gestor também enalteceu os trabalhos dos deputados Ney Amorim e Lourival Marques (PT).

“A todos os engenheiros presentes meus parabéns! É importante chegar às assembleias legislativas e debater as causas que favorecem o desenvolvimento do nosso país. Todos os programas de crescimento que envolvem diretamente a engenharia nos mostram o quanto necessitamos da mão de obra qualificada desses profissionais. Aos deputados Ney Amorim e Lourival Marques parabéns pela atuação em seus mandatos, que estão sempre voltados para o reconhecimento dos nossos trabalhadores”, destacou.

Em pronunciamento, o secretário de Estado de Obras do Acre, Átila Pinheiro, disse que mesmo diante da crise que assola o país, o governador Tião Viana (PT) tem conseguido recursos importantes para garantir a realização de obras em diversos setores. O secretário parabenizou os engenheiros presentes, afirmando que eles são os verdadeiros protagonistas dos grandes investimentos em obras no Estado.

“Atualmente o Acre é um dos grandes incentivadores de obras públicas. O governador Tião Viana conseguiu recursos na ordem de R$ 700 milhões para obras que vão desde a construção de creches e escolas, à construção de presídios, habitação e obras de saneamento básico. A verdade é que o governo do Acre tem sido um leão, um grande líder na busca de investimentos para garantir a realização de obras importantes no Estado”, complementou.